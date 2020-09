In de wereld van de visual novels is Root Letter een bekende naam. Deze mysterieuze titel uit 2016 kende misschien zijn foutjes, maar de game wist wel genoeg te imponeren om uiteindelijk een sequel uit de grond te stampen: Root Film. Westerse gamers vielen echter wat buiten de boot, zoals wel vaker het geval is bij Japanse games, want Root Film is momenteel enkel verkrijgbaar in een Japanse versie. Daar komt binnenkort echter verandering in.

Uitgever PQube kondigde namelijk aan dat Root Film in het eerste kwartaal van 2021 naar de PS4 en Nintendo Switch komt. De verzamelaars onder ons kunnen zelfs opteren voor een Limited Edition, al zal die versie voorlopig enkel verkrijgbaar zijn via winkels in de VS en het VK.

Het verhaal van Root Film speelt zich af in de Shimane prefectuur, waar ook Root Letter zich afspeelde. Je volgt hierbij Rintaro Yagumo die een mysterieuze moord tijdens een tv-productie onderzoekt. Je kan de initiële aankondigingstrailer hieronder bekijken.