One Piece: Pirate Warriors 4 blijft ons maar met nieuwe personages bekogelen. Komende herfst mogen we zo X Drake verwelkomen, het nieuwste DLC personage dat deel zal uitmaken van het “Worst Generation” character pack. De kapitein van de Drake Pirates staat helemaal klaar om met zijn zwaard en bijl hopen vijanden in elkaar te slaan. Oh en hadden we al verteld dat hij zich in een dinosaurus kan veranderen?

Hieronder kan je een beschrijving van het personage nalezen en een korte trailer bekijken om wat concrete gameplay te zien.

“Red Flag” X Drake is the captain of the Drake Pirates. Formerly a Marine, he has since become a pirate. With the power of the Dragon-Dragon Fruit, a rare Ancient Zoan-type Devil Fruit, he can transform into an allosaurus.