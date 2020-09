Over de kwaliteit van de games valt erg veel te discussiëren, maar we kunnen niet ontkennen dat de Shenmue-franchise door de jaren heen een enorme cultstatus verworven heeft. Ondanks cheesy dialogen en stroeve besturing wist de reeks op één of andere manier een achterban van fans te scoren die bovendien jarenlang moesten wachten totdat Shenmue III eindelijk in de rekken lag. Shenmue III is echter niet het einde, want Shenmue keert binnenkort terug… als anime.

Crunchyroll en Adult Swim staan samen aan het roer van deze productie die onlangs werd aangekondigd. De anime zelf wordt gemaakt door Telecom Animation Film, een studio die tijdens het vorige anime seizoen wist op te vallen met “Tower of God”. Daarnaast werden ook Sakurai Chikara, bekend van One Punch Man seizoen 2, en Yu Suzuki, de maker van Shenmue, aan boord gehaald. Jason DeMarco, creative director van het project, is alleszins enthousiast:

“The world of Shenmue is fascinating and unique, and we are so excited to partner with Yu Suzuki to bring his epic creation to anime- and make a kick-ass martial arts epic!”

Momenteel heeft de anime nog geen releasedatum gekregen, maar we hopen alleszins dat die niet zo vaak uitgesteld zal worden als Shenmue III.