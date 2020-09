Als je Spider-Man op de PS4 gespeeld hebt, weet je dat Yuri Watanabe en Peter Parker regelmatig grapjes maken over Spidercop. Dit zogenaamde alter ego van Spider-Man knapt volgens Parker steevast het werk van de jongens in blauw op. Yuri kan de mopjes niet altijd waarderen, maar gaat erin mee. Nu blijkt dat Insomniac oorspronkelijk plannen had om Spidercop ook fysiek in de game te steken… als grap, in de vorm van een extra outfit, weliswaar.

Een modder heeft de half afgewerkte outfit aangetroffen in de source code van de game. De resultaten zie je hieronder. Opmerkelijk is de snor die toegevoegd werd aan het masker van de spinnenman. Deze is namelijk overduidelijk geïnspireerd door de snor van Stan Lee. Over een eerbetoon gesproken! Om de outfit af te ronden, kregen dragers ook de mogelijkheid om agenten op te roepen ter ondersteuning, alsook een donutvormige drone tot hun beschikking.

Stiekem vinden we het best jammer dat dit grappige kostuum uit het eindproduct gehaald werd.