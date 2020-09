Fans vroegen er al jaren om, maar nu werd de geremasterde versie van Tony Hawk’s Pro Skater 1 en 2 eindelijk op ons losgelaten. Het resultaat is behoorlijk indrukwekkend. Mijn collega Lennard was er best over te spreken en beloonde de game met een knappe 9.0.

Om de release van de remaster te vieren, is Tony Hawk in eigen persoon naar een verlaten warenhuis getrokken. Daar voert hij in de onderstaande trailer een flink aantal stunts uit. De ‘real life’ video gaat uiteindelijk naadloos over in gameplay footage. De moeite waard!