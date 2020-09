Cyberpunk 2077 is al lange tijd één van de meest geanticipeerde titels die in de nabije toekomst op het programma staan. De game is al meermaals uitgesteld, maar lijkt zijn meest recente releasedatum nu toch te gaan halen. De president van CD Projekt RED – Adam Kicinski – stelde onlangs namelijk investeerders gerust. Cyberpunk 2077 zal op 19 november in de echte en virtuele winkelrekken liggen.

“Yes, we are confirming and, well, actually today we started preparing for the final certification, so we’re very close. Of course we’ll work on the title till the very end; that’s kind of normal. It’s a huge game, but as we said – everything is on track and we’re planning to launch it on 19 November.”

De conference call waarin dit stukje informatie naar voren kwam, bevatte nog meer interessants. Michal Nowakowski, de VP van business development, liet immers verstaan dat een prijsverhoging van Cyberpunk 2077 niet op het programma staat. Het ziet er dus naar uit dat de titel de huidige trend van hogere prijzen voor PS5-versies van games niet zal volgen. Benieuwd of dat ook zo blijft.

“As I mentioned when answering the previous question, we already announced – a while ago – preorders for our game in the US going at $59.99 and we’re not planning to change that price at the last minute. It’s been out in the market and known to consumers for some time. In Europe, the game has been marketed by quite a few retailers for quite a while as well, so, in other words, we’re not planning to change where we are at the last minute for the consumers.”