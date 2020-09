Ondanks dat we al een behoorlijk lange tijd niets van de Prince of Persia-reeks hebben vernomen, doken er de afgelopen tijd her en der wel aanwijzingen op die richting een terugkeer leken te wijzen. Zo verscheen er een Twitteraccount van Prince of Persia en kortgeleden maakte een retailer melding van een Prince of Persia remake.

Nu is er opnieuw een gerucht ontstaan dat suggereert dat Ubisoft inderdaad aan een remake van Prince of Persia werkt. In een nieuwe editie van de Triple Click Podcast meldt de doorgaans betrouwbare Jason Schreier van Bloomberg namelijk dat de remake wordt aangekondigd tijdens de aankomende Ubisoft Forward showcase.

“…they had been planning a new Ubisoft Forward… where they were going to announce a bunch of games like the Prince of Persia remake that was leaked a couple of weeks ago. That [event] is planned, it was announced today as being for next week, September 10th.”

Natuurlijk is het nog even afwachten of Schreier echt gelijk heeft, maar met zo veel aanwijzingen lijkt het er nu wel echt op dat Prince of Persia gaat terugkeren met een remake. Als het gerucht klopt, hoeven we in ieder geval niet lang meer te wachten op de aankondiging. De Ubisoft Forward livestream begint op donderdag 10 september om 21:00 uur.