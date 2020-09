Aan het begin van dit jaar kondigde Harmonix, de ontwikkelaar die vooral bekend is van Rock Band, hun nieuwe game Fuser aan. In deze game neem je de rol van DJ aan en kun je uit meer dan 100 bekende nummers kiezen om zo je eigen mix te maken. Zo kun je onder andere aan de slag met hits van 50 Cent, Armin van Buuren en Imagine Dragons.

Bij de onthulling van Fuser liet Harmonix enkel weten dat de game ergens dit jaar zou moeten verschijnen, maar inmiddels heeft de studio de exacte releasedatum bekendgemaakt. De game komt op 10 november uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

🎮 Control the Music 🎶 Master the Mix 🎤 Share with the World 🌎

Headline #FUSER's non-stop digital music festival releases on console and PC November 10! https://t.co/BlBaQOFtpl #PlayFUSER #Xbox #Playstation #NintendoSwitch pic.twitter.com/t1a4sV31S2

— Fuser Game (@FuserGame) September 3, 2020