Aanvankelijk zou DiRT 5 op 9 oktober verschijnen, maar vorige maand besloot de ontwikkelaar om de game met een week uit te stellen naar 16 oktober. Ook die datum zal niet gehaald worden zo blijkt nu, want de release is nogmaals opgeschoven.

Codemasters laat via Twitter weten dat ze de game uitstellen naar 6 november. Het uitstel is wederom niet al te lang en Codemasters belooft ook dat we de next-gen versie nog dit jaar mogen verwachten. Een specifieke reden voor het uitstel werd niet gegeven, maar het zal vast met het afronden te maken hebben wat nu iets meer tijd kost vanwege de pandemie.

Recent konden we al met de game aan de slag, zij het specifiek in de Playground modus, en meer daarover kun je hier vinden.

News: DIRT 5 will now launch on November 6 for Xbox One, PS4 and PC. #XboxSeriesX and #PS5 versions still launching later this year.

Our road trip just got a little bit longer. Thank you for being part of the journey with us. 🖐️ ❤️ pic.twitter.com/p5c8MDUfKo

— DIRT (@dirtgame) September 7, 2020