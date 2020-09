Als je gisteren of vandaag Call of Duty: Warzone gespeeld hebt zal je opgevallen zijn dat de voertuigen plots zijn verdwenen. Dat klopt. Infinity Ward heeft deze vervoersmiddelen tijdelijk uitgeschakeld middels een hotfix omdat er probleem is gevonden met het passeren van de grens in Verdansk.

Als je de grens van de map voorbij gaat, dan krijg je een countdown waarbinnen je terug moet keren naar de wereld. Doe je dat niet, dan is het over en uit, maar er bleek een specifieke plek op de map te zijn waarbij de countdown bevroor en de speler in kwestie buiten de kaders van de map door kon blijven rijden.

Echt nuttig is het overigens niet, want indien dit gebeurde was het niet mogelijk om nog uit te stappen. Het meer vervelende gevolg is dat het op een gegeven moment de match zou beëindigen en dan niet alleen voor de speler, maar de volledige lobby en dat is natuurlijk niet zoals een match moet eindigen.

Om te voorkomen dat dit voor veel problemen zorgt heeft men besloten de voertuigen tijdelijk uit te schakelen. Wanneer de voertuigen weer terugkomen is op dit moment niet bekend. Het voordeel is nu in ieder geval dat je niet plots platgereden wordt door een voertuig dat uit het niets aan komt zetten terwijl je ingezoomd op een vijand aan het mikken bent.