Nightdive Studios werk al enige tijd aan de remaster van Shadow Man, die jaren terug voor de eerste PlayStation verscheen. Deze remaster zal naar de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc komen al is nog niet helemaal duidelijk wanneer.

Deze remaster bevat naast de originele game ook content die destijds is weggelaten uit de game. Verder is de soundtrack van een upgrade voorzien, dat in de zin van kwaliteit en vanzelfsprekend is de resolutie opgehoogd. Tot slot is ook de besturing aangepast naar moderne standaarden én de AI zou intelligenter moeten zijn.

Klinkt als goede verbeteringen tegenover het origineel en om een nieuwe indruk van de game te krijgen kan je de onderstaande trailer bekijken.