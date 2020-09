Gespeeld: RIDE 4 – De RIDE franchise van Milestone is sinds het eerste deel uitgegroeid tot een soort encyclopedie van motorsport op twee wielen. De games zijn rijkelijk gevuld met modellen van allerlei fabrikanten die je onder de kont kan nemen op zowel bestaande als fictieve banen, gesitueerd in allerlei landen over de hele wereld. Met RIDE 4 borduurt de ontwikkelaar voort op dat concept met in de basis vergelijkbare gameplay, aangevuld met meer specifieke details en een vernieuwde carrière modus. RIDE 4 verschijnt begin oktober en wij konden er even mee aan de slag in een previewversie.

Genieten van de omgevingen

Dat Milestone deze games met veel liefde ontwikkeld is duidelijk. De menu’s zien er haarscherp uit en de motoren zijn tot in detail nagebouwd. Ook is de game voorzien van meer informatie per fabrikant en dat gaat zelfs zover als een omschrijving van de bandenleverancier. Wist je bijvoorbeeld dat het zeer Engels klinkende Bridgestone een Japans bedrijf is? Ja, dan ben je goed ingelicht. Nee, dan ben je zeker net zo verbaasd als ons – iets wat we via RIDE 4 geleerd hebben. Goed, het zijn allemaal van dat soort kleine toevoegingen die het tot die eerdergenoemde encyclopedie maken en het resultaat is ogenschijnlijk een verzorgde en strak vormgegeven racegame.

De motoren zijn waar het in de game om draait, dus dat die er zeer gedetailleerd en strak uitzien mag enigszins vanzelfsprekend zijn. Maar ook de locaties die we bezocht hebben waren aangenaam. Uiteenlopend van een provisorisch in elkaar geknutselde baan op de straten ergens in Finland tot de tempel van snelheid op Monza, het ziet er detailvol en netjes uit. Maar hierbij moeten we wel opmerken dat de previewversie op de pc gespeeld werd, dus of datzelfde niveau ook op de PlayStation 4 gehaald wordt is nu nog even kijken. Dat het vergelijkbaar zal zijn op de PlayStation 5 nemen we voor het gemak maar even aan en als dat klopt, dan hebben we een mooie racer in het vooruitzicht.

Bouw een carrière op

Het is wat cliché, een carrièremodus, maar ook die tref je weer in RIDE 4. Helaas hebben we dat nog niet kunnen uitproberen, maar Milestone belooft vernieuwingen die de spelers erg zullen waarderen. Zo zul je vanuit een bepaalde regio – naar eigen keuze – deelnemen aan races om jezelf te bewijzen en door te rijden bouw je een kapitaal en ervaring op. Dat kapitaal is natuurlijk nodig voor de uitbreiding van je garage, alsook het tunen van je motor. De ervaring stelt je in staat om gelieerd te raken aan een bepaald merk met naar verwachting specifieke beloningen en zo maak je stapsgewijs steeds meer naam voor jezelf.

Het gaat hierbij vooral om het rijden op veel verschillende locaties met veel verschillende motoren en naast racen tegen de AI krijg je ook te maken met specifieke uitdagingen, zodat het aan variatie niet ontbreekt. Afhankelijk van de keuzes die je maakt zul je weer bepaalde privileges krijgen en zo stippelt elke speler zijn of haar eigen route binnen RIDE 4 uit om uiteindelijk alle evenementen netjes af te werken. Naast de vernieuwde structuur van deze carrièremodus die voor de rest vooral als meer van het bekende concept klinkt, is er ook iets volledig nieuw in de game en dat is de Endurance modus. Hierin krijg je langere races voor de kiezen en dat vormt natuurlijk een uitdaging, ook omdat je bandenslijtage en de tankinhoud in de gaten moet houden. Dat alles tegenover een hogere beloning.

De AI werkt in RIDE 4 volgens het A.N.N.A. systeem, wat staat voor Artificial Neural Network Agent en die baseert de reacties van andere coureurs op wat natuurlijk zou zijn. Dat aan de hand van de weersomstandigheden, het gedrag van alle deelnemers, jouw gedrag, de ligging van de baan en nog veel meer. In plaats van een vastgestelde AI te brengen, gaat het hier om een dynamische AI die zich anticipeert op onder andere jouw rijstijl, wat dus voor meer realistische situaties zorgt. In dat kader hebben we even kennis kunnen maken met de AI en hoewel dit natuurlijk een langduriger proces is, merkten we wel dat andere coureurs niet in een optocht over de baan gaan. Ze maken inschattingsfouten, reageren goed op jou en proberen het echte gedrag na te bootsen. Op basis van wat we hebben gespeeld lijkt het erop dat we met een degelijke AI te maken hebben. Bovendien zijn ze vrij kundig op de baan, dus maak je borst maar nat voor een ferme uitdaging.

Spelen met je gewicht

Een ander aspect wat opviel tijdens het spelen van RIDE is dat elke motor beduidend anders aanvoelt in acceleratie, remmen en het bochtenwerk. Dit kun je vrij beperkt houden door de hulpmiddelen aan te laten staan, maar als je vertrouwen genoeg hebt en dit uitzet, dan komen de karakteristieken van de tweewielers goed naar voren. Interessant is hierbij ook het physics systeem dat op zich niet nieuw is, maar wel indruk maakte. De houding van je coureur is namelijk enigszins van invloed op de prestaties van de motor. Het hangen – ook naar voren en achteren – speelt een rol bij hoe je bochten neemt, op het rechte stuk rijdt en meer vanwege de gewichtsverplaatsing. Hierbij kan je bijvoorbeeld op een natuurlijke manier je motor in toom houden als je accelereert en al snel met je voorwiel van de grond loskomt.

Het zijn die kleine details die je echt de feeling geven – tot zover mogelijk – een tweewieler onder controle te hebben en dat maakt dat RIDE 4 een vrij realistische ervaring voorschotelt. Dat was met RIDE 3 al het geval, dus Milestone gaat vooral verder op waar ze mee bezig waren en dat ziet er in RIDE 4 erg goed uit. Dankzij de diverse hulpmiddelen is de game toegankelijk voor nieuwe spelers en zeker in de carrièremodus zal alles op een rustig tempo beginnen om zo stapsgewijs richting de echte racemonsters van het kaliber MotoGP te werken. Tegelijkertijd biedt de game met al z’n systemen en de realistische benadering ook voor de fanatieke spelers, motorliefhebbers en ervaringsdeskundigen een passende ervaring die te customizen is met de instellingen, variërend van hulpmiddelen tot het afstellen van je tweewieler.

Voorlopige conclusie

Milestone heeft met eerdere RIDE delen een solide basis gelegd en dat vormt tegenwoordig een mooie franchise. De ontwikkelaar is geheel vrij in de invulling van het geheel, gezien er geen licenties van kampioenschappen aan gekoppeld zijn. Dat levert in die zin een soort ‘ultieme’ motorbeleving op, wat voornamelijk komt door de diversiteit aan circuits en enorme variatie in tweewielers. Bovendien ziet de game er goed uit, klinkt het gebrul van de motoren lekker en de besturing is lastig – naargelang de natuurwetten – en dat alles samen vormt een mooie uitdaging. We wisten enigszins wat we van RIDE 4 konden verwachten en dat heeft de previewversie bevestigd: Dit is een mooie racer in wording die als walhalla dient voor motorliefhebbers. Volgende maand geven we je ons definitieve oordeel.