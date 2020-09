Eind jaren negentig schopte ontwikkelaar Running With Scissors flink wat stennis met de release van het hypergewelddadige Postal. Waar controversie is, is meestal ook succes en in 2003 wist men zelfs een vervolg uit te brengen. Nu – zo’n 17 jaar later – hebben Running With Scissors, Hyperstrange en CreativeForge Games een spin-off aangekondigd die ‘Postal: Brain Damaged’ heet en volgend jaar moet verschijnen voor de pc en next-gen consoles.

Zoals verwacht zal de spin-off – net zoals zijn grotere broertjes – geheel in het teken staan van over-the-top geweld. Je speelt als de ‘Postal Dude’, die last heeft van een hersenletsel en wakker wordt in een psychedelische droomwereld. Onderweg loopt Postal Dude onder andere seriemoordende oma’s, aliens en krankzinnige patiënten met dildo’s tegen het lijf.

Daarbij heeft de game de stijl van een retroshooter, met heftige combat en oplopende uitdagingen. De aankondigingstrailer is inmiddels ook vrijgegeven, die je hieronder kunt bekijken: