Mojang Studios heeft via het PlayStation Blog laten weten dat Minecraft – middels een gratis update – PlayStation VR gaat ondersteunen. De Zweedse studio is naar eigen zeggen al een flinke tijd bezig om ondersteuning voor de headset te implementeren, maar eind deze maand is het dan eindelijk zo ver.

Tevens geeft Mojang aan dat het hierbij niet gaat om een speciale modus of iets dergelijks: het is de volledige Minecraft ervaring, maar dan in VR. De game zal daarbij te spelen zijn met de DualShock 4 controller in twee verschillende modi: Immersive en Living Room. Ze laten hierbij echter niet weten wat de inhoudelijke verschillen zijn.

Dus, ben je een fan/speler van Minecraft en heb je de PS VR-headset nog ergens liggen, dan is dit misschien een reden om hem er weer eens bij te pakken.