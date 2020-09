Het is een tijdje stil geweest rond de remake van System Shock, maar de game heeft gelukkig weer wat van zich laten horen, en zien. Er is een nieuwe video vrijgegeven waarin te zien is hoe de cyberspace eruitziet in het spel.

In System Shock zal je soms daadwerkelijk in een computer moeten treden om daar firewalls en programma’s te bestrijden. Voor de remake van de game heeft de omgeving waarin je dat doet een geheel nieuw uiterlijk gekregen en hoe dit eruitziet kun je in de onderstaande video checken.