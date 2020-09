Vorige week onthulde Bungie al de eerste nieuwe subclass voor de aankomende Destiny 2 uitbreiding: Beyond Light. Die heet Shadebinder en is te gebruiken door de Warlock personages. Nu heeft de Amerikaanse studio ook de subclass van de Titan personages bekendgemaakt: ‘Behemoth‘.

Net zoals bij de Warlock zal deze klasse geheel draaien om het nieuwe element in Beyond Light: Stasis. De Behemoth legt daarbij grote nadruk op het benaderen van je vijanden en ze tot stukjes te verpulveren. Hiervoor kun je gebruik maken van de mêlee aanval die ‘Shiver Strike’ heet; deze aanval stuurt je in de richting van de tegenstander, waarbij je met de ‘Stasis Gauntlet’ een flinke beuk verkoopt. Nabijgelegen vijanden kunnen hierdoor ook vertragen.

De super van de Behemoth is ‘Glacial Quake’. Ook met deze vaardigheid verandert je vuist in een Stasis Gauntlet, waarmee je enorme schokgolven van Stasis kristallen verstuurt. Deze kristallen kunnen dan weer vijanden bevriezen en je dus de kans geven om klappen uit te delen.

Net zoals bij de Shadebinder kun je de Behemoth aanpassen met Aspects en Fragments. De verwachting is dat Bungie volgende week meer vertelt over de subclass van de Hunter: ‘Revenant’.