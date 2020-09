Sinds vorige week vrijdag is Marvel’s Avengers verkrijgbaar voor onder andere de PlayStation 4 en deze game heeft in de basis veel te bieden. Hier zal het echter niet bij blijven, want Crystal Dynamics en Square Enix zijn een hoop van plan op lange termijn, zo zullen er onder andere nieuwe helden worden toegevoegd.

Maar goed, de release is de eerste belangrijke stap en bijgevolg zijn er inmiddels ook reviews online gegaan. Hieruit blijkt dat de game zowel erg gewaardeerd wordt alsook hier en daar wat tegenvalt, waardoor de scores behoorlijk uiteenlopen. Wij konden Marvel’s Avengers zeker waarderen, maar er is wel ruimte voor verbetering.

Onze review kan je hier vinden, hieronder een overzicht van cijfers die media wereldwijd aan de game hebben gegeven.