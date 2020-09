Verschillende ontwikkelaars hebben al laten weten dat de DualSense controller vele mogelijkheden biedt om de ervaring van games te verrijken. Dual Effect Games – de ontwikkelaar die bezig is met Tormented Souls – is het hier helemaal mee eens en doet ook een duit in het zakje.

Volgens de ontwikkelaar is de controller voor de PlayStation 5 ideaal voor horrorgames. De combinatie zal het genre naar een hoger niveau tillen. Als voorbeeld om de DualSense te gebruiken in een horrorgame: een plastic voorwerp dat vol met spinnen zit. De ‘sensatie’ van de spinnen kan via de haptische feedback overgebracht worden naar de controller, zodat de speler de vele pootjes zelf voelt.

“I think that the DualSense would be very transcendent for horror games on the PS5 since it will help to increase player insertion in the experience. I can imagine a transparent plastic artifact full of spiders that you have manipulated with your hands using the joystick movement sensors, while you can feel all those little spider legs going wild through your palm.”