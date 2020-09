Naarmate de laatste maanden van het jaar steeds dichterbij komen, is het zaak voor Sony en Microsoft om meer details bekend te gaan maken over hun next-gen platformen. Eerlijk is eerlijk, het gaat ontzettend traag en zelfs wat moeizaam, maar het ziet er naar uit dat er deze week weer een nieuwe stap voorwaarts wordt gezet.

Officieel is het nog niet mogelijk om een PlayStation 5 in reservering te plaatsen, daarvoor zal Sony zelf het startsein geven gaven ze eerder dit jaar aan. Dat startsein is mogelijk heel erg dichtbij, want de Britse retailer GAME – en dan specifiek de afdeling in Guilford – heeft op Twitter een indicatie gegeven.

De winkelier heeft aangegeven dat er een PlayStation 5 aankondiging gepland staat voor morgen en dat die aankondiging het startsein is voor pre-orders. Met andere woorden: vanaf morgen zou het mogelijk moeten zijn om de console officieel in pre-order te plaatsen. Of het klopt weten we niet, maar opvallend is wel dat de tweet weer offline is gehaald.

Dit staat overigens haaks op een aankondiging van Sony. Zij gaven gisteren op het PlayStation Blog aan dat ze deze week de focus leggen op PlayStation VR en dat er geen PS5-aankondigingen zouden zijn. Morgen zullen we meer te weten komen.