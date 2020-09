Een grote uitgever en distributeur in Hong Kong heeft sinds kort een interessante vermelding in z’n assortiment staan. Het gaat om de Ninja Gaiden Sigma Trilogy die in maart 2021 moet verschijnen voor de PlayStation 4.

Deze trilogie bevat Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 en Ninja Gaiden: Razor’s Edge. Verdere details zijn niet bekend, maar het is op zich geen gekke gedachte dat de drie titels tot één uitgave gebundeld worden.

Uitgever Koei Tecmo heeft echter nog geen officiële aankondiging gedaan, dus tot die tijd is het even afwachten om te zien of dit daadwerkelijk klopt.