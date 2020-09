Ontwikkelaar CD Projekt RED laat weten dat het multiplayer gedeelte van Cyberpunk 2077 een standalone game wordt. Een specifieke naam is nog niet onthuld, maar de release laat dan ook voorlopig nog op zich wachten. Volgens de studio gaat het nog zeker tot 2022 duren voordat de game uitkomt. Tot die tijd kun je aan de slag met Cyberpunk 2077 en de reeds aangekondigde uitbreidingen, die na de release worden uitgebracht. Pas dan is de standalone multiplayer ervaring aan de beurt.

Momenteel is er overigens wat verwarring online, omdat sommige websites denken dat de singleplayer van Cyberpunk 2077 microtransacties zal bevatten. CD Projekt RED maakt op Twitter duidelijk dat dit absoluut niet het geval is. Alleen de Cyberpunk 2077 multiplayer zal een vorm van microtransacties bevatten, maar dat duurt dus nog wel even. De desbetreffende Tweet kun je hieronder nalezen.

Cyberpunk multiplayer/online, which is a separate project, will have some microtransactions, but we said that a year ago already. Like always, expect us treating your money with respect.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 7, 2020