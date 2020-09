Deze week richt Sony de focus op PlayStation VR met verschillende aankondigingen. Zo werd bijvoorbeeld bekengemaakt dat Minecraft via een gratis update ondersteuning voor de vr-headset krijgt. Ook kondigde Sony eerder al een sale aan, gericht op PlayStation VR.

Die sale is inmiddels live gegaan in de PlayStation Store en zoals we vaker doen hebben we alle aanbiedingen op een rijtje gezet. Er zitten mooie deals tussen, dus neem het onderstaande overzicht zeker even door. Voor hetzelfde overzicht in de Store kan je hier terecht.

SUPERHOT VR – Van €24,99 voor €9,99

Blood and Truth – Van €39,99 voor €14,79

Tetris Effect – Van €39,99 voor €19,99

ASTRO BOT Rescue Mission – Van €39,99 voor €14,79

Marvel’s Iron Man VR – Van €39,99 voor €29,99

Arizona Sunshine – Van €39,99 voor €11,99

Borderlands 2 VR – Van €49,99 voor €24,99

Moss – Van €29,99 voor €11,99

Everybody’s Golf VR – Van €29,99 voor €9,89

Until Dawn: Rush of Blood – Van €19,99 voor €6,99

L.A. Noire: The VR Case Files – Van €29,99 voor €14,99

Farpoint – Van €19,99 voor €9,99

Gun Club VR – Van €24,99 voor €7,49

Firewall: Zero Hour – Van €29,99 voor €12,89

Bravo Team – Van €29,99 voor €9,89

Rush VR – Van €24,99 voor €8,74

Marvel’s Iron Man VR: Digital Deluxe Edition – Van €49,99 voor €37,49

SUPERHOT MIND IS SOFTWARE BUNDLE – Van €39,99 voor €19,99

Déraciné – Van €29,99 voor €9,89

Chess Ultra – Van €12,99 voor €4,54

Carnival Games VR – Van €19,99 voor €4,99

PlayStation VR Worlds – Van €29,99 voor €11,99

Arizona Sunshine – Deluxe Edition – Van €44,99 voor €15,74

Arizona Sunshine – The Damned DLC – Van €4,99 voor €2,24

Arizona Sunshine – Dead Man DLC – Van €2,49 voor €1,24

Arizona Sunshine – Deluxe Upgrade – Van €9,99 voor €5,99

Firewall Zero Hour Digital Deluxe Edition – Van €39,99 voor €17,99

Paper Beast – Van €29,99 voor €14,99

Wolfenstein: Cyberpilot – Van €19,99 voor €9,99

The Inpatient – Van €19,99 voor €9,99

Immortal Legacy: The Jade Cipher – Van €19,99 voor €9,99

Eagle Flight – Van €39,99 voor €9,99

Hustle Kings VR – Van €19,99 voor €7,99

Wolfenstein: Resistance Bundle – Van €49,99 voor €24,99

Pinball FX2 VR Ultimate Bundle – Van €29,99 voor €14,99

VR Ping Pong Pro – Van €24,99 voor €7,49

ATV Drift and Tricks – Van €19,99 voor €4,99

Tilt Brush van Google – Van €19,99 voor €14,99

A Fisherman’s Tale – Van €14,99 voor €7,49

Hatsune Miku: Project DIVA X – Van €44,99 voor €26,99

Sports Bar VR 2.0 – Van €17,99 voor €4,49

Dick Wilde 2 – Van €19,99 voor €6,99

Mini Motor Racing X – Van €24,99 voor €11,24

Mini Motor Racing X Digital Deluxe Edition – Van €34,99 voor €15,74

Stifled – Van €19,99 voor €4,99

Star Trek: Bridge Crew – Van €24,99 voor €9,99

Carnival Games VR: Alley Adventure – Van €7,99 voor €3,99

Skyworld – Van €29,99 voor €11,99

ONE PIECE Grand Cruise – Van €9,99 voor €4,99

Track Lab – Van €19,99 voor €7,99

Arca’s Path VR – Van €16,99 voor €3,39

Dick Wilde – Van €14,99 voor €3,74

NBA 2KVR Experience – Van €14,99 voor €7,49

Tumble VR – Van €9,99 voor €4,99

Pinball FX2 VR – Van €14,99 voor €5,99

Pinball FX2 VR – Universal Classics Pinball – Van €19,99 voor €9,99

Pinball FX2 VR: The Walking Dead – Van €5,99 voor €2,09

Pinball FX2 VR: Season 1 Pack – Van €24,99 voor €9,99

RIGS Mechanized Combat League – Van €19,99 voor €7,99

No Heroes Allowed! VR – Van €29,99 voor €9,89

Kona VR Add-on – Van €5,99 voor €1,19

SUPER SPORTS BAR and FOOTBALL VR BUNDLE – Van €26,99 voor €10,79

Werewolves Within – Van €29,99 voor €14,99

Super Stardust Ultra VR – Van €19,99 voor €4,99

GORN – Van €19,99 voor €14,99

AUDICA and 2019 Season Pass – Van €44,99 voor €29,24

AUDICA – Van €29,99 voor €19,49

AUDICA and DLC Pack 01 Bundle – Van €35,99 voor €23,39

Coaster – Van €8,99 voor €5,39

Ghost Giant – Van €24,99 voor €14,99

Catch and Release – Van €19,99 voor €11,99

Pixel Ripped 1995 – Van €19,99 voor €14,99

Prison Boss VR – Van €19,99 voor €7,99

Island Time VR – Van €14,49 voor €5,79

EVE: Valkyrie – Warzone – Van €29,99 voor €14,99

VRobot – Van €14,99 voor €4,49

RollerCoaster Legends – Van €4,99 voor €1,49

Sparc – Van €19,99 voor €9,99

SACRALITH: The Archer`s Tale – Van €19,99 voor €9,99

RollerCoaster Legends II: Thor’s Hammer – Van €5,99 voor €2,39

A-Tech Cybernetic VR – Van €19,99 voor €14,99

FOCUS on YOU Holiday Special Edition – Van €49,99 voor €24,99

Out of Ammo – Van €14,99 voor €6,74

Space Junkies – Van €19,99 voor €3,99

Theseus – Van €9,99 voor €2,99

Transference – Van €24,99 voor €11,24

Hatsune Miku VR – Van €24,99 voor €14,99

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone Unlock Key – Van €12,99 voor €6,49

Hatsune Miku: VR Future Live – 1st Stage – Van €14,99 voor €4,49

Hatsune Miku VR – 5 songs pack 1 – Van €11,99 voor €8,39

Gunjack – Van €4,99 voor €1,99

Torn – Van €29,99 voor €11,99

Battlezone Gold Edition – Van €34,99 voor €6,99

Spuds Unearthed – Van €9,99 voor €5,99

FOCUS on YOU – Van €39,99 voor €19,99

Psychonauts In The Rhombus Of Ruin – Van €18,99 voor €5,69

Blindfold A Vérité VR Experience – Van €1,99 voor €0,99

Football Nation VR Tournament 2018 – Van €12,99 voor €5,19

The American Dream – Van €19,99 voor €7,99

VR Ping Pong – Van €14,99 voor €4,49

Harmonix Music VR – Van €14,99 voor €2,99

Dark Legion – Van €11,99 voor €4,79

nDreams VR Bundle – Van €54,99 voor €27,49

Penn and Teller VR: F U, U, U, and U – Van €19,99 voor €9,99

Konrad’s Kittens – Cat Theme Bundle – Van €14,99 voor €8,99

‘The Illusionist-Andres Iniesta’ Alle afleveringen – Van €35,99 voor €10,79

Weeping Doll – Van €9,99 voor €2,99

Konrad the Kitten – Van €11,99 voor €5,51

Animal Force – Van €14,99 voor €4,94

DYING: Reborn PSVR – Van €9,99 voor €2,99

Sneaky Bears – Van €7,99 voor €2,39

Salary Man Escape – Van €14,99 voor €4,94

Pixel Gear – Van €10,99 voor €3,29

CastleStorm VR Edition – Van €14,99 voor €5,99

Audio beats – Van €11,99 voor €4,79

Ranch Planet – Van €6,99 voor €2,79

FOCUS on YOU STUDIO DLC – Van €13,99 voor €6,99

Hatsune Miku VR – 5 songs pack 2 – Van €11,99 voor €8,39

Hatsune Miku: VR Future Live – 2nd Stage – Van €14,99 voor €7,49

Hatsune Miku: VR Future Live – 3rd Stage – Van €14,99 voor €7,49

1979 Revolution: Black Friday and Blindfold Bundle – Van €13,99 voor €6,99

THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS VIEWING REVOLUTION – Van €19,99 voor €9,99

Manifest 99 – Van €5,99 voor €1,79

Ace Banana – Van €13,99 voor €4,19

Korix – Van €19,99 voor €1,99

Droom hengelen – Van €11,99 voor €4,79

Light Tracer – Van €12,99 voor €3,89

Lunar Stone: Origin of Blood – Van €11,99 voor €4,79

