We mogen in 2021 meer nieuws verwachten omtrent nieuwe games van Sonic the Hedgehog, dit laat ontwikkelaar en uitgever SEGA weten via een promotionele afbeelding die zij hebben gedeeld in Licensing Source Book Europe (pagina 91-92). Het blauwe egeltje viert in 2021 immers zijn 30ste verjaardag en het ziet er naar uit dat het Japanse bedrijf daarom flink wat op de planning heeft staan.

Het is hierbij echter wel onduidelijk of het gaat om nieuwe mainline games, of bijvoorbeeld spin-offs of mobiele titels. Desalniettemin mogen we er best wat van verwachten, gezien SEGA afgelopen mei nog heeft aangegeven dat Sonic games een langere ontwikkelingstijd krijgen.

Wat natuurlijk ook nog zou kunnen, is dat SEGA de tijd neemt om meer te vertellen over het vervolg op de Sonic the Hedgehog film, die gepland staat voor april 2022.