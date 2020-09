Games die zijn gefinancierd via Kickstarter zien lang niet altijd het levenslicht. Waarschijnlijk waren ‘backers’ van Edge of Eternity bang dat dit project ook nooit meer zou verschijnen, want de jaren begonnen onderhand al aardig te tellen (Kickstarter stamt uit 2015). Gelukkig is de turn-based RPG nu (eindelijk) voorzien van een ‘release window’.

Midgar Studio heeft laten weten dat Edge of Eternity nu op pc als early access-titel te spelen is en dat de volledige versie voor zowel de pc als consoles in de lente van 2021 zal verschijnen. Er is ook een trailer vrijgegeven om de lancering van de beta te vieren en die laat wat beelden van het spel zien. Deze video kan je hieronder checken.