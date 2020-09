Afgelopen mei konden we al melden dat de ontwikkeling van Lords of the Fallen 2 allesbehalve soepel verloopt. Uitgever CI Games kondigde de game al in 2014 aan en nog steeds is er geen licht aan het einde van de tunnel. Dit heeft de uitgever doen besluiten om afgelopen lente één van de studio’s van het project te halen, omdat het werk ondermaats was en niet aan de verwachtingen voldeed.

CI Games lijkt er nu echt klaar mee te zijn en men heeft aangekondigd dat er een compleet nieuwe studio is opgericht om Lords of the Fallen 2 te gaan ontwikkelen. De studio in kwestie heet Hexworks en is gevestigd in zowel Boekarest als in Barcelona, met een team van ongeveer 25 man. Hexworks werkt nu al zo’n zes maanden aan de game en CI Games CEO Marek Tyminski is in zijn nopjes over de voortgang:

“It’s been a long time since we started talking about Lords of the Fallen 2 and trying different ideas. I am very excited for us to be able to announce the new studio that has been already at work for the last half of the year and made significant progress. Initially we decided to keep that quiet as we didn’t want to bring that to public eyes before we would build the core team and before we would all agree on the details of the first project and move forward with our vision. So, this is the time to officially say we are here and we’re here to stay.”

Het is hierbij onbekend of de kersverse studio nog gebruik kan maken van het werk wat al gedaan is of wat dit betekent voor de voortgang van de ontwikkeling. Het is in ieder geval duidelijk dat CI Games het uiterste wil halen uit de ‘Soulsborne’ titel

Lords of the Fallen 2 moet verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X en pc. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.