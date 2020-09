Gisteren vond de lancering van de remaster van Kingdoms of Amalur plaats en zoals dat tegenwoordig hoort wordt dit gevierd met een nieuwe trailer.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning is een actie-RPG die meer dan honderd uur aan gameplay met zich meebrengt. De remaster is voorzien van graphics met een hogere resolutie en de framerate is opgeschroefd. Volgend jaar zal er een heuse uitbreiding uitkomen, met de naam Fatesworn. Benieuwd wat wij van de game vinden? Lees dan de special.

De lanceringstrailer van Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning kan je hieronder bekijken.