Als je dacht dat Kingdom Hearts zijn einde bereikt zou hebben na Kingdom Hearts III, dan zat je uiteraard fout. De populaire franchise vol Disney- en Final Fantasy figuren weet van geen ophouden en blijft ons de komende jaren nog entertainen met verschillende nieuwe games. Zo weten we intussen al dat we in november Kingdom Hearts: Melody of Memory mogen verwachten, maar er is meer op komst.

Tetsuya Nomura, het brein achter de franchise, onthulde namelijk onlangs dat het team momenteel aan het werk is om in 2022 een nieuw Kingdom Hearts project uit te brengen. Toevallig zal de franchise in dat jaar ook 20 jaar oud zijn, dus we mogen waarschijnlijk wel wat vuurwerk verwachten. In een interview met Famitsu had hij het volgende te zeggen:

So, we’ll just have to do our best for the 20th anniversary (laughs). I’ve already shifted my thinking to the next instalment, and the Kingdom Hearts team is already starting on something new. Kingdom Hearts Melody of Memory is a game that comes before the next instalment, so the main staff was able to assist with that.

In regards to what we will announce from here on out, everything will probably surprise you, so please look forward to it!