Gisteren spraken we nog de verwachting uit dat Bungie ergens volgende week meer informatie zou delen over de laatste nieuwe subclass van Destiny 2: Beyond Light. De Amerikaanse studio heeft er echter veel zin in, want men heeft nu al de eerste details gedeeld over de ‘Revenant’ subclass voor de Hunter personages.

Net zoals bij de Shadebinder en Behemoth klassen, draait Revenant om de Stasis kracht, die nieuw is in de aankomende uitbreiding. De Revenant beheerst Stasis in de vorm van twee ‘kama’ (Japanse sikkels) die ‘Silence’ en ‘Squall’ heten. De mêlee aanval is een gegooide shuriken die van muren af stuitert en vijanden kan vertragen.

De Revenant Super bestaat uit meerdere klappen, waarbij de eerste vijanden bevriest en de tweede een Stasis storm creëert. De super beschadigt vijanden die te dichtbij komen en eerder bevroren tegenstanders zullen ontploffen.

Net zoals bij de andere subclasses kun je de Revenant aanpassen middels Apects en Fragments, daar kun je hier meer over lezen. Bij de Revenant kun je bijvoorbeeld een Aspect gebruiken die vijanden vertraagt als je vlakbij een ontwijkende beweging uitvoert.

Als klap op de vuurpijl heeft Bungie ook nog een korte teaser vrijgegeven, die je hieronder kunt bekijken. Destiny 2: Beyond Light verschijnt op 10 november voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. De next-gen consoles volgen ook, zodra daar definitieve releasedata van bekend zijn.