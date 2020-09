Op 24 september kunnen tennisliefhebbers weer aan de slag met een nieuwe game van hun favoriete sport, namelijk Tennis World Tour 2. Nacon en Big Ant Studios hebben laten weten dat een van de bekendste Grand Slam-toernooien ook aanwezig zal zijn in de game.

Het was al bekend dat het Manolo Santana-veld van het Mutua Madrid Open en de OWL Arena in Halle in Tennis World Tour 2 zaten. Nu is bekend geworden dat ook Roland Garros aanwezig zal zijn, het prestigieuze Franse grandslamtoernooi met drie beroemde banen: Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen en Simonne-Mathieu.

De eerste Tennis World Tour werd niet goed ontvangen, dus hopen de ontwikkelaar en uitgever dat het tweede deel het stukken beter zal doen. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn er aardig wat verbeteringen doorgevoerd, waarvan een aantal hieronder op een rijtje zijn gezet: