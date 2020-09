Herinner je je dit bericht van anderhalve maand terug nog? We konden onze ogen niet geloven, maar het is toch echt zo: je kunt een witgouden, gouden of platina PS5 bemachtigen.

Ondertussen zijn de pre-orders hiervoor bijna geopend en de aantallen zijn behoorlijk gelimiteerd. En dat is ook niet zo vreemd als we naar de prijzen kijken. Voor het goedkoopste model (de digitale variant), inclusief twee DualSense controllers en een 3D Pulse headset ben je namelijk al 8000 pond kwijt. Dit is omgerekend zo’n €8843,-.

Wil je er nog een extra controller bij? Je bent dan toch al gewend om diep in de buidel te tasten voor zo’n luxueus apparaat, dus dan kan die extra €700,- en wat kleingeld er ook nog wel bij. Een 3D Pulse headset brandt nog net geen gat in je portemonnee met dit ‘schijntje’ van €441,-.

De geïnteresseerden mogen een bezoekje brengen aan Truly Exquisite, de initiatiefnemer van deze zeer speciale editie.