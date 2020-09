Met de Tokyo Game Show in de nabije toekomst, kunnen we beginnen speculeren over mogelijke aankondigingen die we tijdens het evenement zullen krijgen. Eén van de grotere Japanse uitgevers, Konami, heeft nu toevallig wel een erg interessante zet gedaan die als voer kan dienen voor deze speculatie. Konami legde namelijk voor zowel Europa als Japan nieuwe trademarks vast voor Zone of the Enders, een sci-fi franchise waarin ruimtegevechten met mecha’s centraal staan.

Technisch gezien stamt de meest recente titel uit deze franchise al uit 2003, Zone of the Enders: The 2nd Runner, maar in plaats van nieuwe games in de franchise uit te brengen, koos Konami er voor om ons enkel remasters te geven. Deze trademarks kunnen echter wijzen op het bestaan van een nieuwe game in de reeks, of wie weet nog een remaster. Wat er ook zal gebeuren, Kojima zal er waarschijnlijk jammer genoeg niet meer bij betrokken zijn.

Konami heeft een evenement gepland op 26 september tijdens de Tokyo Game Show. We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen.