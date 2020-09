Op 2 oktober komt Crash Bandicoot 4: It’s About Time uit, maar het is al mogelijk om voor de release beter kennis te maken met de game. Activision heeft aangekondigd dat er op 16 september een demo zal verschijnen, maar helaas is die niet voor iedereen toegankelijk.

Deze demo valt namelijk onder de pre-order bonus van de game, dus als je de titel in pre-order plaatst in de PlayStation Store, dan kan je er volgende week mee aan de slag. Deze demo bevat wat levels ergens uit het midden van de game: Snow Way Out en Dino Dash.

Deze twee levels waren ook speelbaar in de previewversie die we onlangs onder handen hebben genomen en onze eerste indruk kun je hier vinden. Samen met dit nieuws heeft PlayStation Underground een gameplay video uitgebracht waarin Tawna de hoofdrol speelt, check het hieronder.