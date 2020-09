De nieuwste titel in de Call of Duty franchise, Black Ops Cold War, komt later dit jaar uit maar erg veel details zijn nog niet bekend. Daar brengt de ESRB – oftwel Entertainment Software Ratings Board – nu echter verandering in, want de game heeft een rating gekregen. Het zal niemand verbazen dat ook deze Call of Duty een M voor ‘Mature’ heeft gekregen, maar de uitleg die we bij deze rating krijgen maakt duidelijk dat die rating zeker gegrond is.

Even een korte samenvatting van enkele opvallende zaken. De ESRB begint met ons te melden dat Black Ops Cold War gebruik maakt van geweren en messen om vijanden mee te vermoorden. Voorlopig niets speciaals, maar kennelijk zouden sommige geweren ervoor zorgen dat vijanden gewoonweg exploderen in bloederige vleesstukjes (Zombies?). Lekkere taferelen dus! Daarnaast zal je ook de mogelijkheid krijgen om menselijke lichamen als vleesschild te gebruiken, terwijl realistische bloedspetters uit het lichaam spatten.

Als dat allemaal wat te goor voor je is, is er gelukkig soelaas te vinden in een bepaald level waar je je in een bepaald gebied bevindt, laat ons het een “erotische buurt” noemen. Foto’s van vrouwen in lingerie, lichtgevende neonlampen en erotische flyers staan hier op het programma. Mogelijk dat dit de Wallen in Amsterdam zijn, gezien er fragmenten van onze hoofdstad in de aankondigingstrailer gespot zijn, maar zeker is het niet. Ten slotte zal je ook op één of andere manier met drugskartels in contact komen.

Call of Duty: Black Ops Cold War verschijnt op 13 november en je kan de volledige ESRB rating hier nalezen.