De initiële releasedatum voor 13 Sentinels in het Westen was eigenlijk 8 september, oftewel gisteren, alvorens de game te maken kreeg met een kort uitstel.

De lokalisatie zet zich ondertussen gestaag voort. Om ervoor te zorgen dat wij niet vergeten dat de game op de planning staat voor een release over twee weken, geeft uitgever Atlus een nieuwe trailer uit, waarin dromen over lijken te gaan in werkelijkheid. Een extra tipje van de sluier omtrent het verhaal en de personages wordt hiermee opgelicht.

Check de beelden hieronder.