The Outer Worlds was één van onze favoriete games van 2019. Mijn collega Wim bestempelde de game met een dik verdiende 9.0 in zijn review, maar een minpunt dat hij wist op te noemen was dat de game net wat te kort is.

En dat is er een waar menig gamer het mee eens was. We hadden er in de eerste instantie niet op gerekend dat er nog downloadbare content zou komen, maar Obisidian Entertainment verraste ons met de aankondiging van maar liefst twee uitbreidingen.

Bijna een jaar na de release wordt de game verrijkt met de eerste uitbreiding genaamd ‘Peril of Gorgon’. Hopelijk een vrij fikse uitbreiding, met genoeg inhoud om ons te doen vergeten hoe snel je de basisgame eigenlijk kon voltooien.

Voor €14,99 kun je opnieuw op avontuur in The Outer Worlds en ontdek je volledig nieuwe omgevingen en vijanden. Check ruim 30 minuten aan gameplay hieronder.