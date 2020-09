Microsoft heeft vanavond aangekondigd dat de Xbox Series S officieel verkrijgbaar is vanaf 10 november. Hiermee is Microsoft vrij vroeg in het najaar met de lancering van haar next-gen consoles. We schrijven consoles, want vanochtend is ook de Xbox Series S onthuld. Dit is een uitgeklede en strict digitale versie van de Xbox Series X, iets minder kracht, iets minder opslag voor een zachtere prijs. Deze console zal Microsoft vooral inzetten om de casual- en budgetgamer mee te overtuigen.

De Xbox Series S kent een adviesprijs van €299,- en is de machine bij uitstek voor de promotie van Microsoft Xbox Ultimate Game Pass. Deze abonnementsdienst is een service vergelijkbaar met het Netflix-model, waar je voor een vast bedrag per maand toegang krijgt tot games. Wil je de games na het downloaden blijven spelen? Dan dien je lid te blijven van de dienst.

De Xbox Series S ligt dus vanaf 10 november in de winkels, maar het is nog onduidelijk of dit ook voor het grotere broertje de Xbox Series X geldt. Van deze next-gen console, uit dezelfde serie, is nog geen prijs noch releasedatum officieel bekendgemaakt.