Update 17-9-2020 – 11:35: Inmiddels is bestellen bij MediaMarkt niet meer mogelijk, bij het afrekenen geeft men nu aan dat bezorgen of ergens ophalen niet meer kan.

Update 17-9-2020 – 11:24: MediaMarkt geeft online aan dat de console is uitverkocht, maar het is op desktop nog wel mogelijk om te bestellen. Of de berichtgeving correct is – valt lastig te zeggen zolang bestellen nog mogelijk is.

Update 17-9-2020 – 11:10: MediaMarkt pre-orders zijn nu open, wees er snel bij!

Update 17-9-2020 – 09:07: Bol.com meldt het volgende “UITVERKOCHT, het is nog onbekend wanneer we nieuwe voorraad krijgen”.

Update 17-9-2020 – 8:56: De pre-orders zijn weer offline, het lijkt erop dat de PS5 uitverkocht is!

PlayStation 5 – Disc Edition

Bol.com

MediaMarkt

Nedgame

PlayStation 5 – Digital Edition

Bol.com

MediaMarkt

Nedgame

Origineel bericht:

De kogel is door de kerk, je kan vanaf nu gewoon officieel een PlayStation 5 voorstellen, want de pre-orders zijn live. Geen gekke zelf bedachte lijstjes van retailers die pre-orders op eigen hand hebben georganiseerd, maar officieel vanuit Sony met alle informatie vandien. Er zijn twee versies die je kunt bestellen, namelijk de PlayStation 5 Digital Edition voor €399 of de PlayStation 5 voor €499. Daarbij ontbreekt er in de Digital Edition ook een discdrive, waardoor je alle games digitaal zal moeten verkrijgen, waardoor je weer mogelijke aanbiedingen in de toekomst kunt missen van fysieke exemplaren.

Bol.com bijt de spits af en beide modellen zijn daar nu in de pre-order te plaatsen. Het is niet mogelijk om achteraf te betalen, je dient het volledige bedrag meteen af te rekenen. Natuurlijk kun je altijd nog besluiten om je pre-order te annuleren, je krijgt dan gewoon je bedrag terug. Sterker nog, zelfs na de levering van de PS5 kun je gewoon een retour aanmelden binnen 30 dagen en alsnog je geld terug krijgen.

We hebben het gisteren al even weten te benadrukken, maar doen het nogmaals. Het is heel belangrijk om voor jezelf na te gaan wat belangrijk voor je is, als je veel verschillende games speelt en graag aanbiedingen scoort, dan is de versie met een discdrive een no-brainer. Speel je 4-5 games per jaar en ben je sowieso al voorstander van de digitale levering van games? Dan is de Digital Edition een prima optie.

Voor wie nu een pre-order gaat plaatsen raden we aan om je te focussen op de shops, zoals Bol.com en MediaMarkt, die net live gegaan zijn met pre-orders. Game Mania en ook Nedgame hanteren al geruime tijd een eigen lijst voor pre-orders, dus het kan zijn dat als je daar nu een pre-order plaatst je flink onderop komt te staan.