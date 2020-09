Vanavond onthulde Treyarch de multiplayer van Call of Duty: Black Ops Cold War. Hierbij lag onder andere de focus op de maps die je in de multiplayer zult treffen en wat opvalt is dat elke map een eigen ‘verhaal’ kent. Het brengt je ook naar allerlei locaties, van de straten in Miami tot de woestijn in Angola, waarbij Treyarch mikt op de nodige verticaliteit en exploratie.

Zo ren je het ene moment tussen allerlei gebouwen en het andere moment glij je van een zandheuvel af om vervolgens weer rond te varen op zee. In verschillende maps kwamen ook voertuigen naar voren, die nu een belangrijkere rol spelen in de gameplay. Voertuigen die zoal getoond werden waren sneeuw- en waterscooters, tanks alsook boten.

Wat betreft de modi in de multiplayer, je zult zoal aan de slag kunnen met Deathmatch, Team Deathmatch, Domination en Search & Destroy, maar ook Control keert weer terug. Een gloednieuwe modus is VIP Escort, waarin het doel is dat een team de VIP escorteert, terwijl het andere team dit moet zien te voorkomen.

Hieronder de multiplayer trailer en daaronder de reveal stream. Dit bericht werken live met nieuwe informatie bij.

Multiplayer trailer

Reveal stream