Gisterenavond werd bekend dat de Xbox Series S – het kleinere broertje van de Xbox Series X – op 10 november zal verschijnen. Het was toen nog onduidelijk of diezelfde datum ook van toepassing is op de Xbox Series X, maar Microsoft heeft nu duidelijkheid gegeven.

Beide edities van de nieuwe generatie Xbox consoles verschijnen op 10 november. De Xbox Series X zal een prijskaartje van $299,- kennen en de grotere variant in de Xbox Series X kost $499,-. Die prijzen zullen in euro’s ongetwijfeld hetzelfde zijn.

Daarmee weten we de releasedatum en prijzen van de consoles, daar waar Sony nog stil is. Zij zijn nu dus aan zet om meer duidelijkheid te verschaffen over de twee PlayStation 5 modellen, waarbij de verwachting is dat de prijzen richting de €499,- gaan, met de digitale editie als goedkoopste variant.

Interesse in een Xbox Series X/S? Vanaf 22 september is de console in pre-order te plaatsen.