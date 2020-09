Met de aankondiging van de Xbox Series X en S releasedatum heeft Ubisoft er gelijk een persbericht achteraan gestuurd omtrent Assassin’s Creed: Valhalla. Die game had een releasedatum van 17 november, maar dat wordt ietsje naar voren gehaald. De game verschijnt nu op 10 november, laat de uitgever weten.

Vanaf die datum is de game verkrijgbaar voor de Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia en pc. De PlayStation 5 versie heeft nog geen vaste releasedatum, maar Ubisoft heeft wel bevestigd dat het een launchgame voor die console is. Watch Dogs: Legion is trouwens voor alle platformen vanaf 29 oktober verkrijgbaar.

Beide titels van Ubisoft krijgen een gratis upgrade naar next-gen consoles. Dus mocht je de games voor de PS4 kopen, dan kan je die met een upgrade kosteloos op de PS5 spelen.