Kena: Bridge of Spirits – van de handen van Ember Lab – was absoluut één van de grootste verrassingen tijdens het PS5-evenement afgelopen juni. Details waren tot nu toe nog vrij schaars, maar daar is verandering in gekomen. Game Informer mocht namelijk twintig vragen stellen aan de ambitieuze studio, die een aantal details onthullen.

Zo zal de game zich afspelen op een fictieve locatie die gebaseerd is op Oosterse plekken zoals Japan en Bali. Kena zelf is niet bekend met deze plek en heeft ver gereisd om haar bestemming te bereiken. De kleine zwartje wezentjes die we eerder zagen in de trailer staan bekend als ‘Rot’. Kena kan de Rot commando’s geven om bijvoorbeeld blokken te verschuiven of een brug tijdelijk weer intact te maken. De Rot is ook tijdens combat te gebruiken om Kena’s aanvallen speciale krachten te geven.

Daarbij zal Kena’s staf verschillende aanvallen hebben: licht, zwaar en aanvallen die je kunt opladen. Met een upgrade is het mogelijk om de staf om te toveren tot een boog. Ember Lab benoemt tevens The Legend of Zelda als een grote inspiratiebron, de studio heeft eerder ook een fan film van Majora’s Mask gemaakt.

Verder wordt de game gebouwd middels Unreal Engine 4 en er zullen geen microtransacties zijn. De studio is nog aan het onderzoeken of een fotomodus mogelijk is, dan wel bij launch of middels een latere update. Daarbij is Kena: Bridge of Spirits géén openwereldtitel. Het dorp – wat je vroeg in de game bezoekt – fungeert als een centrale hub van waaruit je andere plekken kunt bezoeken.

Ember Lab durft niet precies te zeggen hoe lang de game zal zijn, gezien alle zij activiteiten die er te doen zijn, maar ze streven ernaar om een game te leveren die je met een weekend op je gemak kunt uitspelen. De game zal tevens niet het gewoonlijke prijskaartje van €59,99 met zich meekrijgen.

Ten slotte kon Game Informer nog een aantal details delen die specifiek over de PlayStation 5 versie van de game gaan. Het blad zag hoe de game opgestart werd vanuit het systeemmenu van de nieuwe console, het laden duurde ongeveer twee seconden. De weerstand van de DualSense triggers wordt gebruikt voor zware aanvallen en de boog. Met name bij het gebruiken van de boog voelt het aan alsof er echt een boog aangespannen wordt.

Kena: Bridge of Spirits verschijnt eind dit jaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.