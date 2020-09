Een poosje terug bracht Ubisoft al de Faction War modus naar Hyper Scape en nu enkele weken later is het tijd voor een nieuwe modus: Hack Runner. Zoals de benaming al doet vermoeden draait het in deze modus om de hacks die je in de game treft.

Om de twee minuten veranderen de hacks, waardoor spelers telkens gedwongen worden hun speelstijl te veranderen. Om er nog een schepje bovenop te doen zullen ook de fusieniveaus per ronde toenemen, waardoor de gevechten heftiger worden.

Om de toevoeging van Hack Runner extra te belichten heeft Ubisoft een korte trailer uitgebracht, zie hieronder.