Vorige week verscheen Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 ten tonele en de remake heeft bij menig fan flink wat nostalgie aangewakkerd. Ook wij waren erg tevreden en bestempelden de game met een prachtige score in onze review. YouTube kanaal The Hacksmith – die voorwerpen uit bekende games en films maakt – heeft ter ere van de skategame wel een heel bijzondere creatie neergezet.

In de YouTube clip – die je hieronder kunt bekijken – kun je namelijk zien hoe de creatievelingen bij The Hacksmith een skateboard in elkaar hebben gezet die uit zichzelf een kickflip doet en te besturen is met een DualShock 4 controller. Het resultaat mag er absoluut wezen en het is interessant om te zien hoe dit project in elkaar zit.