Gezien het recent uitgebrachte Marvel’s Avengers een project is voor meerdere jaren, kunnen de bijbehorende patches niet uitblijven. Vorige week was de eerste update een feit en deze week heeft Crystal Dynamics patch 1.06 uitgerold.

Veel daarover is helaas niet te melden, gezien de ontwikkelaar de patch bestempeld met “Various bug fixes and improvements”. De studio is echter ook actief op Reddit en men heeft daar in een uitgebreid bericht verteld wat we met aankomende patches mogen verwachten.

De volgende update – 1.2.5 – zal bijvoorbeeld de problemen met oneindige laadschermen moeten oplossen. Ook zal het door de wereld vallen zodra je The Avengers Initiative betreedt tot het verleden behoren. De patch daarna – 1.3.0 – is naar zeggen van Crystal Dynamics de grootste tot nu toe en zal honderden quality of life verbeteringen brengen.

Crystal Dynamics heeft ook nog aangeven te werken aan wat betreft de problemen die sommige spelers ondervinden met matchmaking. Benieuwd naar wat wij vonden van Marvel’s Avengers? Dan kun je hier onze review nog eens nalezen.