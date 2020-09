Deze week staat voor Sony in het teken van PlayStation VR. Er zijn al verschillende games voor de virtual reality-headset in de aanbieding en nu is er ook een nieuwe titel aangekondigd. Het gaat om de puzzelgame Twilight Path, die volgende maand zal verschijnen.

Twilight Path speelt zich af ergens tussen de echte wereld en het hiernamaals. Jij wordt wakker in deze fantasiewereld en het is de bedoeling om hieruit te ontsnappen. Tijdens je avontuur zal je geesten van verschillende generaties tegenkomen en moet je verschillende puzzels oplossen om verder te komen.

De aankondiging van Twilight Path gaat samen met een teaser trailer, die je hieronder kunt checken.