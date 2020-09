Ray tracing is één van de nieuwe features voor de volgende generatie consoles, maar deze techniek is ook mogelijk op de PlayStation 4 Pro en Xbox One X. Hier wordt namelijk gebruik van gemaakt in Crysis Remastered en Digital Foundry heeft hier een video over gemaakt.

De PlayStation 5 en de Xbox Series X hebben speciale hardware die ray tracing mogelijk maakt, maar Crysis: Remastered voor de PS4 Pro en Xbox One X doet dit met software. Dit vraagt heel veel van deze consoles, maar Crytek heeft het toch voor elkaar gekregen. Het resultaat kan je zien in de video onder dit bericht. Deze laat beelden zien van de Xbox One X, maar de PlayStation Pro 4 zal vrijwel hetzelfde zijn, alleen de resolutie zal iets lager uitvallen.

Ray tracing zal niet aanwezig zijn in de ‘standaard’ PlayStation 4- en Xbox One-versies van Crysis Remastered.