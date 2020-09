Nog niet zo lang geleden maakte Codemasters bekend dat DiRT 5 later dit jaar pas zal verschijnen. Oorspronkelijk zou de game in oktober uitkomen, maar de nieuwe releasedatum is nu 6 november geworden. Fans van de serie moeten dus helaas ietsje langer wachten, maar kunnen in de tussentijd wel kijken naar nieuwe beelden van de game.

In deze gameplayvideo staat het New York Ice Racing event centraal en het ziet er heel erg stijlvol uit. Op dit parcours race je in het holst van de nacht op spekglad ijs, waardoor het sturen erg lastig is. Het is een stijlvol spektakel, want het ijs wordt bij nacht bijgelicht door vuurwerk en allerlei andere verlichting.

Spelers begeven zich zeker op glad ijs tijdens dit evenement en je krijgt hieronder een eerste indruk.