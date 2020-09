Het gebeurt meer dan eens dat klassieke games uit de jaren ’90 een weg terug weten te vinden naar de huidige consoles. Hier zijn inmiddels zat voorbeelden van en wederom keert er weer een klassieker terug. Het gaat hier om Rise of the Triad – beter bekend als ROTT – en deze game zal als ‘Rise of the Triad Remastered’ gaan verschijnen. We mogen deze titel begin 2021 verwachten op de PlayStation; de specifieke consoles worden niet genoemd.

Deze klassieke first-person shooter verscheen in 1994 en in 2013 verscheen deze klassieker opnieuw, maar dan op Steam en scoorde daar wat wisselvallig. Gameplay van de nieuwe remaster is er helaas nog niet en de game werd in een merkwaardige video aangekondigd. Mocht je een indruk van ROTT willen krijgen, dan kan je hieronder de echte klassieke beelden van de game bekijken.