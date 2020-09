Na eindeloze geruchten, is het nu dan zo goed als zeker. Vanavond, tijdens Ubisoft Forward om 21:00 uur, krijgen we de remake van Prince of Persia: The Sands of Time uit 2003 te zien. Dankzij een te vroege publicatie in de Russische Uplay winkel, gespot door ResetEra-gebruiker AndrewDTF, hebben we nu zelfs de eerste beelden die de game nu niet bepaald laten schitteren. Hopelijk ziet het er vanavond beter uit.

Voor de jongere spelers onder ons: Prince of Persia: The Sands of time is een reboot van de originele Prince of Persia uit 1989. Jordan Mechner, de bedenker van de serie, ging bij Ubisoft aan de slag om de game te moderniseren. Dat leidde uiteindelijk tot een trilogie, met de vervolgen Warrior Within en The Two Thrones, waar Mechner niet meer aan meewerkte. Nadien verschenen er nog wat games en in 2010 volgde er nog een verfilming met Jake Gyllenhaal in de hoofdrol en daarna werd het weer stil rondom de serie.