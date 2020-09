Gearbox Software en 2K Games hebben weer een nieuwe uitbreiding voor Borderlands 3 uitgebracht en die is nu in de PlayStation Store te vinden. Het gaat om Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck, die bij de Season Pass inbegrepen zit. Heb je deze seizoenspas niet, dan kun je de content ook los aanschaffen.

In een eerder artikel hebben we uitgebreid uiteengezet wat je van deze uitbreiding mag verwachten, dus voor verdere informatie verwijzen we je graag door. Bij deze release hoort natuurlijk een nieuwe trailer en die check je hieronder.